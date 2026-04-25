Trabzonspor’dan Arjantin çıkarması!

Yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarına hız veren Trabzonspor, Ukraynalı orta saha Malinovskyi ve kanat oyuncusu Thierry Karadeniz ile anlaşma sağlamıştı.
Bordo-mavililerin gündemine aldığı son isim, Arjantin ekibi Boca Juniors forması giyen 24 yaşındaki kanat Exequiel Zeballos oldu.
SCOUT EKİBİ TAKİPTE
Scout ekibinin Arjantin'de canlı olarak takip ettiği futbolcu için yönetimin, bonservis bedeli ve yıllık ücret talepleri konusunda detaylı bir maliyet araştırması başlattığı bildirildi. Zeballos'un, kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde sona eriyor.