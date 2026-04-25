Giriş Tarihi: 25.04.2026 18:08

Ümraniyespor, Adana Demirspor’u mağlup etti!

Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Adana Demirspor’u deplasmanda 3-1’lik skorla geçti.

Ümraniyespor, Adana Demirspor’u mağlup etti!
Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Ümraniyespor, Adana Demirspor deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

Ümraniyespor'un gollerini 45+3. dakikada Talha Bartu Özdemir, 87. dakikada Doruk Ertuğrul ve 90+4. dakikada Bardhi kaydetti. Adana Demirspor'da fileleri 3. dakikada Ahmet Bolat havalandırdı.

Adana Demirspor'da Enes Demirtaş, 79. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 46'ya yükseltti. Adana Demirspor ise -54 puanda kaldı.

Hakan Kurt - Editör
#ADANA DEMİRSPOR #ÜMRANİYESPOR #1. LİG

Ümraniyespor, Adana Demirspor’u mağlup etti!
