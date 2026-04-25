Ümraniyespor, Adana Demirspor’u mağlup etti!

Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Ümraniyespor, Adana Demirspor deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.
Ümraniyespor'un gollerini 45+3. dakikada Talha Bartu Özdemir, 87. dakikada Doruk Ertuğrul ve 90+4. dakikada Bardhi kaydetti. Adana Demirspor'da fileleri 3. dakikada Ahmet Bolat havalandırdı.
Adana Demirspor'da Enes Demirtaş, 79. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 46'ya yükseltti. Adana Demirspor ise -54 puanda kaldı.