1. Lig’de son hafta fikstürü açıklandı!

Trendyol 1. Lig'de normal sezon önümüzdeki hafta oynanacak maçlarla birlikte tamamlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, 1. Lig'de 38. ve son haftanın programını açıkladı.
İşte 1. Lig'de son hafta programı…
1 Mayıs Cuma
14.30 | Hatayspor – Vanspor FK
17.00 | İstanbulspor – Adana Demirspor
17.00 | Boluspor – Serikspor
20.00 | Manisa FK – Sakaryaspor
2 Mayıs Cumartesi
16.00 | Çorum FK – Erzurumspor FK
16.00 | Iğdır FK – Amedspor
16.00 | Bandırmaspor – Sivasspor
16.00 | Esenler Erokspor – Pendikspor
16.00 | Bodrum FK – Sarıyer
16.00 | Ümraniyespor – Ankara Keçiörengücü