Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen’le konuşmasını anlattı!

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe karşısında 3-0 kazanan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.
Müsabakayı değerlendiren Barış Alper Yılmaz, "Öncelikle çok mutluyuz. 4. şampiyonluğumuza ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Daha bitmedi. Haftaya Samsun'a gideceğiz" şeklinde konuştu.
Penaltıda topun başına geçmesine dair Barış Alper Yılmaz, "Ben sorumluluklarından kaçan bir çocuk olmadım. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Osimhen'e nasıl hissediyorsun dedim, ikimizin ismi vardı penaltıda, sen at dedi, ona teşekkür ediyorum" sözlerini dile getirdi.
Dünya Kupası ile ilgili soruya Barış Alper Yılmaz şu cevabı verdi:
"Nasip kısmet. Dünya Kupası'na daha var. İnşallah sezonu bitirip oraya en güzel şekilde gitmek istiyoruz. Bitmedi daha lig. Bittiği zaman hep birlikte kutlayacağız aynı coşkuyla. 3 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Hayatımda hiç süslü cümle kurmadım, bana yakışmaz, karakterim bu. Bu ligde bizim gibi oyuncular olursa biz hep şampiyon oluruz."