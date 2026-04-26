Domenico Tedesco’dan Marco Asensio açıklaması!

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya dair Domenico Tedesco, "Aklımız çok temiz ve net olmalı, baştan itibaren. Galatasaray'ın önde baskıyla maça başlayacağını düşünüyorum, buna hazırız. Öncelikle futbol oynamalıyız, kendi oyunumuzu oynamalıyız. Gerektiğinde savunma yapmalı, acı çekip üstesinden gelebilmeliyiz" dedi.

İlk 11 tercihi ile ilgili Domenico Tedesco, "Son günlerde Marco Asensio ile konuştuk. Yetiştirebilmek için çok denedik. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Sağlık ekibiyle, doktorlarla görüşürüm. Aynı zamanda oyuncuyu da dinlerim, bu çok önemli. Asensio'yu riske atamayız, 5-6 ay sakatlanacağı bir riski alamayız. İlk 11'i belirlerken goller atmayı, maçı kazanmayı düşündüm" sözlerini dile getirdi.

