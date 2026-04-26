Dursun Özbek’ten Fenerbahçe derbisi sözleri!

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 3-0'lık skorla galip geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili Dursun Özbek, "Son derece mutlu oldum! Fenerbahçe'ye karşı hak ettiğimiz bir galibiyet aldık, hakeme rağmen aldık! Verilmeyen penaltılar…" sözlerini dile getirdi.

Dursun Özbek son olarak, "Allah yolumuzu açık etsin! Bizi istedikleri gibi aşağıya çekmeye çalışsınlar, başaramazlar! Galatasaray çok büyük bir camia" ifadelerini kullandı.

