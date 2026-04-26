Fenerbahçe’de Ederson’dan özür paylaşımı! ‘Haksızlığa uğradığımıza inanıyorum’

Ederson mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta sonu oynanan derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum.

Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum.

Sahadan çıkarken, sinirle VAR odasına doğru ani bir hareket yaptım; bunu yapmamam gerekirdi. Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum!"

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör