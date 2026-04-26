Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi 2 maç sonra mağlup etti!
Giriş Tarihi: 26.04.2026 22:14

Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi 2 maç sonra mağlup etti!

Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray, ezeli rakibiyle evinde oynadığı son 2 maçtaki galibiyet hasretini noktaladı.

İHA
  • ABONE OL
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte 2011 yılında hizmete açılan RAMS Park'ta sarı-lacivertliler ile 17. kez karşı karşıya geldi. Derbiden 3-0'lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, rakibini yeni evinde 6. kez mağlup etmeyi başardı.

Öte yandan iki takım arasında son olarak 2022-2023 sezonunda 4 Haziran 2023 tarihinde burada oynanan müsabakayı kazanan Galatasaray daha sonraki 2 maçta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #FENERBAHÇE #TRENDYOL SÜPER LİG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA