GALATASARAY FENERBAHÇE CANLI | Süper Lig’de kritik derbi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının 11’leri...

Süper Lig'in 31.haftası dev bir heyecana sahne olacak. Şampiyonluk yolundaki kritik maçta Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.
Ligin geride kalan bölümünde 22 galibiyet ve 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 3 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, topladığı 71 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi.
İŞTE 11'LER
GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Barış, Yunus, Osimhen.
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Nene, Kerem, Cherif.
BU SEZONKİ 3.RANDEVU
İki takım, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak. Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de yapılan derbi, 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçerken Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 90+5. dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı.
İkinci randevu ise Turkcell Süper Kupa finalinde yaşandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbiyi sarı-lacivertliler Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupaya uzandı.
DERBİ NOTLARI
Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, yarınki müsabakada da cezalandırılması durumunda 32. haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, derbi müsabakasına sarı kart sınırında 7 isimle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi derbide kart görmeleri durumunda RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.