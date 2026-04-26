Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri GALATASARAY FENERBAHÇE CANLI | Süper Lig'de kritik derbi! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçının 11'leri...
Giriş Tarihi: 26.04.2026 18:57 Son Güncelleme: 26.04.2026 19:02

Trendyol Süper Lig'in 31.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Zorlu mücadele öncesinde teknik direktörler Okan Buruk ve Domenico Tedesco'nun sahaya süreceği 11'ler belli oldu. Müsabakanın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

Süper Lig'in 31.haftası dev bir heyecana sahne olacak. Şampiyonluk yolundaki kritik maçta Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

Ligin geride kalan bölümünde 22 galibiyet ve 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 3 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, topladığı 71 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi.

Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

İŞTE 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Barış, Yunus, Osimhen.

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Nene, Kerem, Cherif.

BU SEZONKİ 3.RANDEVU

İki takım, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak. Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de yapılan derbi, 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçerken Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 90+5. dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı.

İkinci randevu ise Turkcell Süper Kupa finalinde yaşandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbiyi sarı-lacivertliler Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupaya uzandı.

DERBİ NOTLARI

Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, yarınki müsabakada da cezalandırılması durumunda 32. haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, derbi müsabakasına sarı kart sınırında 7 isimle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi derbide kart görmeleri durumunda RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Edson Alvarez'in kadroda olması beklenmiyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
