Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan Süper Lig'de 8. gol!
Giriş Tarihi: 26.04.2026 22:18

Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'deki gol sayısını 8'e yükseltti.

İHA
  • ABONE OL
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Barış Alper Yılmaz attı. Müsabakanın 67. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Barış Alper, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

25 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı. Barış Alper'in bu sezon ayrıca Türkiye Kupası'nda 2, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'da da 1'er golü bulunuyor.

Mücadeleye 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, 82. dakikada yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #BARIŞ ALPER YILMAZ #SÜPER LİG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA