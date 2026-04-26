Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Lucas Torreira'dan bu sezon 4. gol!
Giriş Tarihi: 26.04.2026 22:22

Fenerbahçe karşısında 3-0 kazanan Galatasaray'da fileleri havalandıran Lucas Torreira, bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların 3. golü Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'dan geldi. Müsabakanın 83. dakikasında Noa Lang'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde kaleci Mert Günok'un elinden kaçırdığı topu Torreira ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligde 3, toplamda 4. gol sevincini yaşadı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Lucas Torreira, 90 dakika sahada kaldı.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
