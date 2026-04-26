Galatasaray’da Mario Lemina’dan şampiyonluk vurgusu!

Bireysel performansına dair soruya Mario Lemina, "Son haftalar benim için zor geçti. Biraz aksaklıklar oldu kendi açımdan bakınca. Fenerbahçe'ye karşı bu geri dönüşü yapmak benim için çok güzeldi. Fenerbahçe'ye karşı bu güç ve enerjiyi göstermekten çok mutluyum" cevabını verdi.

Mario Lemina son olarak, "Şampiyonluk mentalitemizi ortaya koyduk. Bu akşama bakarsak, en iyi şekilde bu mücadeleyi verdik. Penaltı haricinde maçı baştan sonuna kadar domine ettik ve kazanmasını bildik" sözlerini dile getirdi.

