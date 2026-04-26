Galatasaray’da Okan Buruk’tan provokasyon vurgusu!

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yarışı ile ilgili Okan Buruk, "Üç takımın arasında şampiyonluk yarışı var. Fenerbahçe en yakınımız, Trabzonspor 6 puan gerimizde. Kazanırsak şampiyon olmuyoruz bugün ama avantaj yakalıyoruz" sözlerini dile getirdi.

Kazanmaya odaklı olduklarını belirten Okan Buruk, "Her takım kazanmak ister. Biz de kazanmaya odaklıyız. 4 puan avantaj önemli. Son 3 haftaya 4 puan avantajla girmek önemli. Hazırız. İyi bir 11'le çıkıyoruz. Bekleyenler hazır. Taraftar stadyumu doldurdu. Tek isteğimiz kazanmak üzerine" şeklinde konuştu.

Oyuncularının durumu ile ilgili Okan Buruk, "Oyun içinde kavga dövüş olmadığı, oyunun durmadığı, futbolun güzelleştiği bir gece olsun. İki takımın kadrosuna baktığımızda, ofansif tercihler var. Gabriel Sara'nın milli takımdan döndüğünden beri bileğinden problemi var. Bu hafta bizle antrenman yapamadı. Dün çok az yer aldı. Çok az kullanabileceğimiz bir oyuncu olarak kadroda. Asprilla sakat. Kazanmak için sahadayız, her şeyi yapacağız" dedi.

Okan Buruk son olarak, "Oyun içinde provokasyon olabilir. Çok fazla provokasyona açık oyuncu var rakip takımda. Buna kapalı olmamız lazım. Maça odaklanmamız lazım. Hakeme ve VAR'dakilere güvenmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

