Galatasaray’da Uğurcan Çakır, Samsunspor maçında cezalı!

Trendyol Süper Lig'in 31.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada hakem Yasin Kol görev aldı.

Mücadelenin 4.dakikasında Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır ile Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrası hakem Yasin Kol, her iki oyuncuyu da sarı kart verdi.

Maç öncesi 3 sarı kartı bulunan Uğurcan Çakır, dördüncü sarı kartı görerek cezalı duruma düştü. Tecrübeli eldiven, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Samsunspor müsabakasında forma giyemeyecek.

