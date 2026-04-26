Galatasaray’da Uğurcan Çakır’dan Ederson cevabı!

Kendisi transfer edilmeden önce Ederson'un Galatasaray'ın gündeminde olması ile ilgili soruya Uğurcan Çakır, "Aslında transferim biraz uzun sürdü. Burada olduğum için mutluyum. Geçmişe hiç bakmıyorum. Burada yaşadıklarımdan gurur duyuyorum. Geçmişi konuşmanın anlamı yok" cevabını verdi.

Galatasaray'daki oyuncuların liderlik özelliklerine dikkat çeken Uğurcan Çakır, "Burada karakterli oyuncular var. Abdülkerim zaten ikinci kaptan, Mauro'dan sonra. Gerçekten lider bir oyuncu. Galatasaray'da büyük başarılar yaptı. Yunus, altyapıdan yetişmiş, şampiyonluklar da katkılar sağlamış biri. Ben de her zaman takımım için oynarım. Kendimden ziyade takımı ön plana çıkarırım. Trabzonspor'da uzun zaman kaptanlık, liderlik yaptım. Ben kendimi stil olarak lider görürüm ama takım arkadaşıma yardımcılık yaparım. Mauro, Victor, Lemina lider oyuncular, patron Davinson lider oyuncu. Takım lider oyunculardan oluşuyor. Bu da skorlara yansıyor" ifadelerini kullandı.