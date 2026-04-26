Giriş Tarihi: 26.04.2026 22:12

Galatasaray'da Victor Osimhen'den 20. gol!

Fenerbahçe derbisinde fileleri havalandıran Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon 20. kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray’da Victor Osimhen’den 20. gol!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 40. dakikasında Ismail Jakobs'un sağ taraftan uzun kullandığı taç atışında kale önünde Mario Lemina'dan seken topu arka direkte kontrol eden Osimhen diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

27 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki 13. golünü attı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden de 7 golü bulunan Osimhen toplam gol sayısını 20'ya çıkardı.
Maça 11'de başlayan Victor Osimhen 90 dakika sahada kaldı.
Galatasaray'da Victor Osimhen'den 20. gol!
