Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisinde 25 sene sonra bir ilk!
Giriş Tarihi: 26.04.2026 22:59

Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray, rakibine karşı 25 sene sonra ilk kez iç sahada oynadığı bir maçta penaltıdan gol buldu.

  • ABONE OL
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu maçla birlikte Aslan, sarı-lacivertlilerle iç sahada oynadığı derbilerde uzun süre sonra penaltıdan gol attı.

Müsabakanın 60. dakikasında Yunus Akgün'ün ceza sahası içi sağ tarafında Jayden Oosterwolde'nin müdahalesiyle yerde kalmasıyla maçın hakemi Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada da Barış Alper Yılmaz penaltıda topun başına geçti ve fileleri havalandırdı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile evinde oynadığı karşılaşmalarda son olarak Eylül 2001'de Serkan Aykut ile penaltıdan gol atmıştı. Bu derbide Barış Alper'in attığı golle 25 sene sonra iç sahada rakibe karşı penaltıdan gol sevinci yaşadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA