Gençlerbirliği 10 maç sonra kazandı! Küme hattı karıştı...
Giriş Tarihi: 26.04.2026 16:33

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 31. haftada konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek 10 hafta sonra galibiyete ulaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 31. haftada evinde Kocaelispor'u ağırladı.

Kümede kalma mücadelesi veren başkent temsilcisi, müsabakayı 1-0 kazanan taraf oldu.

Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golü 34. dakikada penaltıdan Metehan Mimaroğlu kaydetti.

10 MAÇ SONRA KAZANDI

Gençlerbirliği bu galibiyetle puanını 28'e yükseltirken, 10 maç aradan sonra Süper Lig'de galibiyete ulaştı. Öte yandan Volkan Demirel, 2. Gençlerbirliği döneminde ligdeki ilk 3 puanını aldı.

14. sıraya yükselen Gençlerbirliği gelecek hafta son sıradaki Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 36 puanda kalan Kocaelispor ise Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
