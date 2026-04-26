Gençlerbirliği 10 maç sonra kazandı! Küme hattı karıştı...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 31. haftada evinde Kocaelispor'u ağırladı.
Kümede kalma mücadelesi veren başkent temsilcisi, müsabakayı 1-0 kazanan taraf oldu.
10 MAÇ SONRA KAZANDI
Gençlerbirliği bu galibiyetle puanını 28'e yükseltirken, 10 maç aradan sonra Süper Lig'de galibiyete ulaştı. Öte yandan Volkan Demirel, 2. Gençlerbirliği döneminde ligdeki ilk 3 puanını aldı.
14. sıraya yükselen Gençlerbirliği gelecek hafta son sıradaki Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 36 puanda kalan Kocaelispor ise Kasımpaşa ile karşılaşacak.