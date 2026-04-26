İsmail Yüksek: "Özrümüz kabul görmez"

Süper Lig'in 31.haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Yükske, "Anlatamıyorum ki... Konuşamıyorum! Dilim varmıyor artık her hafta! Çok üzücü bir durum. Geçen hafta da söyledim utanç verici bir durum! Bu kadar gelmiş taraftarın önünde böyle bir skor yakışmıyor. Bu armaya, oyuncu grubuna yakışmıyor Özür dilemek istiyorum ama kabul göreceğini düşünmüyorum taraftarımız üzerinde! Bir şey diyemiyorum!" diye konuştu.

