Kayserispor’un Rizespor karşısındaki serisi 9 maça çıktı!

Giriş Tarihi: 26.04.2026 11:48

Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı son 9 maçta mağlup olmadı.

İHA
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında oynadığı son 9 maçta Çaykur Rizespor'a karşı mağlup olmuyor.

Sahasındaki son yenilgisini 12 Nisan 2014 tarihinde 2-0'lık sonuç ile alan Kayserispor, sonrasında oynadığı 9 maçta 6 kez kazanırken 3 kez de berabere kaldı.

Kayserispor'un sahasında Rizespor ile oynadığı son 10 maç ve sonuçları şöyle;

25/04/26 Kayserispor-Rizespor 2-0
27/04/25 Kayserispor-Rizespor 1-0
21/10/23 Kayserispor-Rizespor 3-1
15/04/22 Kayserispor-Rizespor 1-1
03/03/21 Kayserispor-Rizespor 2-1
09/12/19 Kayserispor-Rizespor 1-0
06/10/18 Kayserispor-Rizespor 2-2
25/09/16 Kayserispor-Rizespor 2-1
28/10/15 Kayserispor-Rizespor 0-0
12/04/14 Kayserispor-Rizespor 0-2

Doğukan Yıldırım - Editör
#KAYSERİSPOR #RİZESPOR #SÜPER LİG #ÇAYKUR RİZESPOR

