Kayserispor’un Rizespor karşısındaki serisi 9 maça çıktı!

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında oynadığı son 9 maçta Çaykur Rizespor'a karşı mağlup olmuyor.
Sahasındaki son yenilgisini 12 Nisan 2014 tarihinde 2-0'lık sonuç ile alan Kayserispor, sonrasında oynadığı 9 maçta 6 kez kazanırken 3 kez de berabere kaldı.
Kayserispor'un sahasında Rizespor ile oynadığı son 10 maç ve sonuçları şöyle;
25/04/26 Kayserispor-Rizespor 2-0
27/04/25 Kayserispor-Rizespor 1-0
21/10/23 Kayserispor-Rizespor 3-1
15/04/22 Kayserispor-Rizespor 1-1
03/03/21 Kayserispor-Rizespor 2-1
09/12/19 Kayserispor-Rizespor 1-0
06/10/18 Kayserispor-Rizespor 2-2
25/09/16 Kayserispor-Rizespor 2-1
28/10/15 Kayserispor-Rizespor 0-0
12/04/14 Kayserispor-Rizespor 0-2