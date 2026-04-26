Kerem Aktürkoğlu'ndan mağlubiyet sözleri: "Sorumluluk bizde"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, RAMS Park'ta Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Derbiyi değerlendiren Kerem, "Güzel başladık aslında, penaltıyı atabilsek çok farklı olabilirdi. Bunlar maçı kaybettikten sonra çok önemli değil. Maçtan önce 'Keşke' demeyelim diye konuştuk ama maçtan sonra 'keşke' diyoruz.

Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. İstedikleri galibiyeti alamadık, sorumluluk bizlerde... Diyecek bir şey yok!" dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör