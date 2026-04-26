Osman Özköylü: İnsanlar bizim emeğimize saygı duymayı öğrenecek!

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Sarıyer'e deplasmanda 1-0 yenilen Esenler Erokspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, rakiplerinin ekstra bir oyun ortaya koyduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özköylü, "Bizim adımıza beklemediğimiz bir oyun ve sonuç çıktı. Bugün bizim çok kötü performansımız, rakibin de çok ekstra bir performansı vardı. Keşke Sarıyer bu oyunu ligin bundan önceki bölümünde de oynasaydı. Bugün play-off'un en güçlü adayı olurdu. Bu düşündürücü, benim kafamı kurcalıyor." diye konuştu.

Sarıyer'in ekstra bir performans ortaya koyduğunu iddia eden tecrübeli teknik adam, "Neticede kazanan onlar oldu. Bugün ekstra mücadeleleri vardı. Belli oyuncularında farklılıklar vardı. Sarıyer iyi bir takım, iyi oyunculara sahip ama hiçbir maçını bu kadar kazanma arzusu dolu oynamadılar. Biz kendimize bakacağız. Biz de ekstra kötü oyun oynadık. Rakibin enerjisinin yüksek oluşu, ekstra motivasyonlu oluşu karşısında istediğimizi yapamadık. İstediğimiz pozisyonlara giremedik. Onur'un sakatlanması savunmamızı etkiledi. Orta sahada rakibimiz çok daha istekliydi, kazandıkları toplarla geçiş hücumları yaptılar. İkili averajda Amed bizden önde. Her şey son haftaya kaldı. Bu kadar kötü bir maç oynamadık. Belki şampiyonluk stresi bizi olumsuz etkilemiş olabilir." ifadelerini kullandı.

Esenler Erokspor ile ilgili çeşitli algılar oluşturulduğunu vurgulayan Özköylü şunları söyledi:

"73 puan toplamış bir takım var burada. Bu puanları anasının ak sütü gibi helalinden almış bir takım var. Kimse bu emeği algıyla başka bir yere çekemez. Bu büyük bir terbiyesizliktir. Bu kulüp öyle bir kulüp değil. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Herkesin bu takımdakilerin emeğine saygı duyması gerektiğin düşünüyorum. Bizim de mağdur olduğumuz maçlar oldu. Bunları göstereceğiz, yeter ki lig bitsin. Bu ligi istediğimiz yerde bitirelim her şeyi konuşacağız. 10 aydır buralara gelmek için emekler harcadık. Keşke Sarıyer de yapsaydı, sadece bugün yapmasaydı. İnsanlar bizim emeğimize saygı duymayı öğrenecek. Hiçbir kirli işin içine girmedik. Sonu da öyle gelecek. Biz tevekkül eden insanlarız, sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Oluyorsa da olmuyorsa da Rabbim'dendir."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör