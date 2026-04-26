Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyon Erzurumspor FK, Bandırmaspor ile puanları paylaştı!
Giriş Tarihi: 26.04.2026 18:09

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Erzurumspor FK ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Erzurumspor FK'nın golünü 90+4. dakikada Eren Tozlu kaydetti. Bandırmaspor'da fileleri 83. dakikada Atınç Nukan havalandırdı.

Bu sonucun ardından Erzurumspor FK 80, Bandırmaspor ise 57 puana yükseldi.

1. Lig'de günün diğer maçlarında alınan skorlar şu şekilde:

Amedspor 1-1 Bodrum FK

Ankara Keçiörengücü 2-1 Manisa FK

Pendikspor 2-0 Boluspor

Sakaryaspor 0-4 Çorum FK

Sarıyer 1-0 Esenler Erokspor

Sivasspor 2-1 Iğdır FK

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ERZURUMSPOR FK #BANDIRMASPOR #1. LİG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA