Şampiyon Erzurumspor FK, Bandırmaspor ile puanları paylaştı!

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Erzurumspor FK ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Erzurumspor FK'nın golünü 90+4. dakikada Eren Tozlu kaydetti. Bandırmaspor'da fileleri 83. dakikada Atınç Nukan havalandırdı.
Bu sonucun ardından Erzurumspor FK 80, Bandırmaspor ise 57 puana yükseldi.
1. Lig'de günün diğer maçlarında alınan skorlar şu şekilde:
Amedspor 1-1 Bodrum FK
Ankara Keçiörengücü 2-1 Manisa FK
Pendikspor 2-0 Boluspor
Sakaryaspor 0-4 Çorum FK
Sarıyer 1-0 Esenler Erokspor
Sivasspor 2-1 Iğdır FK