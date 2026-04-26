Serkan Özbalta: Kazanılan şampiyonluk çok çok değerli!

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, maçta birçok gol pozisyonu kaçırdıklarını, buna rağmen zevkli bir müsabaka oynadıklarını söyledi.

Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta şampiyonluğu garantilediklerini hatırlattı.

Müsabakanın bu sezon iç sahadaki son karşılaşma olduğunu belirten Özbalta, "Bu sene çok şükür içeride hiç mağlup olmadık. Attığımız gole kadar birçok pozisyona girdik. İstatistiklere baktığımız zaman bu maça çıkmadan önce 18 topumuz direkten dönmüştü, bugün de 2 topumuz direkten döndü. Yani onda da ligin zirvesindeyiz." dedi.

Özbalta, rakibin play-off iddiasıyla maça çıktığını ifade ederek, "Bu sene en çok pozisyon kaçırdığımız maçlardan birisiydi. Ama kısmet işte sonuçta karşınızda bir rakip var. Bu rakip, play-off için aday bir rakip. Keçiörengücü ve Manisa FK'nin de iddiası var. Biz hem seyircimizi memnun etmek hem de oynadığımız oyunu taraftarımıza armağan etmek için bu maça çıktık. Kolay değil, bir yıl çok yıpranıyorsunuz bütün antrenmanlar, emekler ve geçen hafta garantileyip bu maça konsantre çıkmak kolay değil." diye konuştu.

Oyuncuların duruşundan memnun olduğunu dile getiren Özbalta, şunları kaydetti:

"Onları tebrik ediyorum, hepsiyle gurur duyuyorum. Gerçekten iyi hazırlandılar, sadece son vuruşlarda biraz başarılı değildik. Onun dışında ciddiyetleri ve odaklanmaları beni ziyadesiyle memnun etti. Sorumlulukla maça çıktık çünkü Keçiörengücü ve Manisa FK takımlarının da beklentileri vardı. Onlar o kadar uzak bir menzilde bize güven duymak istiyor. Aynı durum bizler için de olabilir. Biz spor camiasına bir nebze de olsa o güveni aşılamak istedik. Bu, çok önemliydi. Atılan son gol, iyi bir oyun ve kaçırılan goller, bence zevkli bir müsabaka oldu. Kazanılan şampiyonluk çok çok değerli. Mustafa Gürsel ve ekibini tebrik ediyorum."

Bandırmaspor Yardımcı Antrenörü Kerem Satılmış ise play-off mücadelesi için sahaya çıktıklarını anlatarak, "90 dakika aslanlar gibi mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum. Buraya gelmeden önce play-off'ta avantajlı durumdaydık. Erzurum geçen hafta şampiyonluğunu ilan etmişti ve biz her maç olduğu gibi buraya kazanmak için geldik. Erzurumspor FK şampiyon olsun ya da olmasın bizim kazanmamız gereken bir maçtı. Ona göre plan program yaptık. Erzurumspor FK'nin pozisyonları var ama bizim de geçiş oyunlarıyla birkaç pozisyonumuz var. Biz değerlendiremedik. Son dakikaya kadar istediğimizi aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Satılmış, play-off için son hafta maçlarına bakacaklarını belirterek, "Direnç (Tonusluoğlu) hoca herhalde Erzurumspor FK'nin şampiyon olduğunun, bizim de play-off şansımızın bulunduğunun farkında değil. Fikstüre bakmadan buraya gelmiş çünkü 90 dakika boyunca koruma duygusu içindeydi. İlk yarıda Atınç'ın ayağına basılan pozisyon vardı. Sosyal medyada paylaşacaktık, Atınç bunu istemedi. Direnç hocaya devre arasında sorduk ve bunun istemsizce olduğunu beyan etti. Ben futbolda böyle bir beyan olduğunu düşünmüyorum. İstemeyerek futbol kuralları içinde yapılan hareket cezalandırılmalı diye düşünüyorum. Artık önümüze bakacağız ve son hafta Sivasspor maçı ligdeki konumumuzu belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

