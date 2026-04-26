Sivasspor Başkanı Burak Özçoban’dan adaylık açıklaması!

Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, kongre sürecinde başkanlığa aday olmayı düşünmediğini söyledi.

Özçoban, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, evlerinde oynadıkları son maçta Iğdır FK'yı yendikleri için burukta olsa mutlu olduklarını belirtti.

Göreve geldikleri sürece değerlendiren Özçoban, "Göreve geldiğimizde transfer yasağı vardı, dosyaları desteklerle kapattık. İsmet Taşdemir ile anlaştık ve güzel bir ivme oldu. Bir iki maçla maalesef play-off'u kaçırdık. Bu olay başarı olarak addedilemez. Süper Lig'de 10. olsak bile kabul etmeyen bir takımdık. Derdimiz kulübü devredebilir ve sürdürülebilir bir hale getirmekti." dedi.

Özçoban, kulübü son dakikada birçok sıkıntıdan kurtardıklarını dile getirerek, "Yönetimle uğraştık ve kulübü bugüne getirdik. Kulübü alt sıralardan play-off çıtasına kadar yükselttiğimiz için biraz sevinçliyiz. Bu sene böyle geçti, çok yorulduk ve uğraştık. İnşallah bu takım hak ettiği yerlere gelir." diye konuştu.

Genel kurul süreci hakkında da bilgi veren Özçoban, "Olağan genel kurulumuz var ve haziranın ilk haftası gibi planlanıyor. Yönetici arkadaşlarımızla ciddi anlamda yorulduğumuz için yeni adaylar bekliyoruz. Şehrin, adayların kongreye hazır olması lazım. Biz daha iyi yapacak kişilerin yanında olacağız. Bizim şu anda aday olmak gibi çok bir düşüncemiz yok." ifadesini kullandı.

Özçoban göreve geldikten sonra 613 milyon liraya yakın borç ödediklerini söyleyerek, kulübün yaklaşık 320 milyon lira borcunun olduğunu belirtti.

Teknik direktör İsmet Taşdemir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını anımsatan Özçoban, şunları kaydetti:

"Biz olalım, olmayalım çalışmalarını yapıyor. Biz yönetimi devredersek de alacak kişilerle istişare halinde oluruz. İsmet hocanın bu takımın başında kalması gerektiğini düşünüyorum. Hocamızın transfer konusunda kafasındaki futbolcular belli ve şimdiden çalışmalara başladı. Hocamız şehre ve takıma çok ısındı, çokta kabullendi. Başka bir yönetim gelse dahi İsmet hocanın değişmemesi lazım."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör