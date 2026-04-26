Süper Lig’de dün

Kayseri'den kritik 3 puan

Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden ve küme düşme korkusunu yakından hisseden Kayserispor, dün evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek moral depoladı. İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin ikinci devresinde sarı-kırmızılılar, sonradan oyuna giren futbolcularıyla galip gelmeyi başardı. 79'da Fedor Chalov, 88'de de Lazslo Benes fileleri havalandırarak kritik öneme sahip 3 puanı takımına getirdi. Karadeniz ekibi topla oynamada %57'ye 43, başarılı pasta da 272'ye 178 üstünlük kurdu fakat Kayserispor'a diş geçiremedi. Erling Moe'nin takımı kazansa da düşme hattında kaldı ama umutlarını koruyor. Sonraki karşılaşmalarını Eyüpspor, Alanyaspor (d) ve Konyaspor ile oynayacaklar. Rizespor ise 3 müsabakanın ardından yenilgiyle tanıştı.



EYÜPSPOR'UN 'UMUT'U VAR!

Kümede kalma mücadelesi veren Eyüpspor, evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederken Umut Bozok 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştı. Maçın golleri ikinci yarıda geldi. 62. dakikada Radu'nun savunmanın arkasına pasında penaltı noktasında topla buluşan Umut Bozok'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Zafer Görgen'in solundan ağlara gitti: 1-0. 65'te Umut Bozok, ceza yayı gerisine kadar ilerledikten sonra Yao'yu gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği şutta top köşeden filelerle buluştu: 2-0. 78'de ceza sahası içinde Umut Bozok, meşin yuvarlağı solda müsait durumda bulunan Metehan Altunbaş'a aktardı. Metehan plase vuruşla skoru ilan etti: 3-0.



GÖZTEPE KEYİFLİ ANTALYA KEDERLİ

Süper Lig'de Avrupa bileti kovalayan Göztepe, ligde kalma mücadelesi veren Antalyaspor'u sahasında 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, 15. saniyede Juan Santos ile öne geçerken Brezilyalı yıldız bu sezonki en erken golü kaydetti. 22. dakikada da Arda Okan Kurtulan farkı 2'ye çıkardı. Akdeniz ekibi oyunun kontrolünü elinde tutsa da sonuç odaklı bir oyun ortaya koyan İzmir takımı skoru koruyarak galibiyeti aldı. Antalyaspor üst üste 3. yenilgisini yaşarken düşme hattının yalnızca 2 puan üstünde 15. sırada kaldı. Göz-Göz ise 3 hafta sonra kazandı.