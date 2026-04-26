Trabzonspor’dan Stefan Savic açıklaması!

Trabzonspor'un Samsunspor ile karşılaştığı mücadele sakatlık yaşayan Savic'in sağlık durumu belli oldu.

Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Stefan Savic'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Beşir, "Samsunspor maçında sol bacağının alt kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda, sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

