Zirvede ateş gibi gece

4 puan farkla liderlik koltuğunda oturan G.Saray, 50 bin taraftarının desteğiyle çıkacağı derbide rakibini devirip üst üste 4. zaferini ilan etmeye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor



MEHMET ÖZCAN



G.SARAY'IN ZAFER ŞİFRESİ DEVLER LİGİ

1-ÇARŞAMBA akşamı G.Birliği ile kupada karşılaşan G.Saray, derbiyi düşünerek rotasyona gitti ve elenmeyi göze aldı.

2-KUPADA son bölümde süre verilen Osimhen, kendisini denerken F.Bahçe maçında ilk 11'de başlayacağını gösterdi.

3-KUPADAN elenmeye üzülen G.Saray'ın tesellisi Osimhen oldu. Nijeryalı yıldız, çalışmalarda çok istekliydi.

4-TEKNİK direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada kazanılan Liverpool ve Juventus maçlarındaki oyun planını hazırladı.

5-TAKTİK idmanlarda Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış ve Osimhen as takımda denendi. Yunus, Noa Lang, İlkay ve İcardi ise hamle oyuncuları olacak.

6-BURUK, Sane ile görüşme yaparak Alman yıldızı maça, "Yaratıcı ayaklarına çok ihtiyacımız olacak" sözleriyle motive etti.

7-OYUNCULAR kart konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıldı ve derbinin parolası 'sakinlik' olarak belirlendi.

8-DERBİYE özel kampa girmeyen sarı-kırmızılılar, bugün öğlene doğru Kemerburgaz'da toplanma kararı aldı.

9-BAŞKAN Dursun Özbek, tesise sık sık gelerek takıma moral verdi.

10-ÖZBEK, 26. şampiyonluk için kenetlenen oyuncuların yanı sıra teknik direktör Okan Buruk'a da destek verdi.



SAMET YÜKSEL



Son maçında Çaykur Rizespor ile berabere kalarak büyük avantaj kaybeden Fenerbahçe ise zorlu deplasmanda 3 puanı alıp ümitlerini son 3 haftaya taşımayı istiyor



F.BAHÇE'NİN PLANI HIZLI ÇIKIŞLAR

1-F.BAHÇE'DE ligde Rize beraberliği, ardından da kupada Konya'ya karşı gelen yenilgi yıkım yarattı.

2-TEKNİK heyet, takımı ayağa kaldırmak için seferberlik ilan etti.

3-NENE ve Asensio sakatlıklarını atlattı. İki yıldız da derbi için hazır.

4-KADRODA taşlar yerine otururken tek eksik Alvarez. Onun dışında tüm kozlar sahaya sürülebilecek.

5-RİZE maçındaki hatası nedeniyle çok eleştirilen kaleci Ederson'a teknik direktör Tedesco, "Sana güveniyorum" mesajıyla sahip çıktı.

6-OYUNCULARIYLA birebir görüşmeler yapan Tedesco, öz güveni yeniden inşa etmeye çalıştı.

7-CHERIF'I kulübeye çekecek İtalyan hoca, önde Talisca'yı oynatacak. Sambacı derbiye özel hazırlandı.

8-ASENSIO'NUN hırsı, herkesi şaşırttı. Oyuncu tam hazır olmamasına rağmen, "Bu maçı oynamalıyım" diyerek 11 için adeta rest çekti.

9-SOL kanat Kerem'e emanet edilirken sağ kanatta forma savaşı Nene ile Musaba arasında geçiyor. Son karar bugün verilecek.

10-OSIMHEN'İ Skriniar savunacak. Semedo ile de zaman zaman çiftli presler yapılacak. Orta sahada Kante ve Guendouzi ile üstünlük kurulmaya çalışılacak. Hedef, kapılan toplar ile hızlı çıkıp direkt gole gitmek olacak.