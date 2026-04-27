1,2,3,4 Aslan şampi...

COĞRAFYANIN TEK BÜYÜĞÜ G.SARAY
Sarı-kırmızılı oyuncular sahada eğlenirken resmi hesaptan ise geçen hafta verilen ofsayt kararına damga vuran "Coğrafi ofsayt" sözüne atıfta bulunuldu, "Coğrafyanın tek büyüğü G.Saray" paylaşımı yapıldı...
ÇEYREK ASIRLIK HASRET BİTTİ
Sarı-kırmızılılar, yıllar sonra F.Bahçe'ye iç sahada penaltıdan gol attı. G.Saray en son Süper Lig
'de Eylül 2001'de Serkan Aykut'un penaltı golünde ağları bulurken 25 yıl sonra Barış Alper bu hasreti bitirdi. Maç öncesi 200. maçına özel plaket alan Barış, golüyle başarısını da taçlandırdı.
İÇERİDE RAKİBİ YOK!
Ligde evindeki son 34 maçta yenilgi yüzü görmeyen Aslan, rekor yürüyüşüne devam etti. En son Mayıs 2024'te F.Bahçe'ye kaybeden sarı-kırmızılılar, sonrasında 27 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.
BARAJLAR DOLDU!
Osmimhen attığı golün ardından ise eliyle ağlama işareti yaptı. Kolundaki korumayı işaret edip F.Bahçe'nin bu yöndeki başvurusuna gönderme yaptı. Bu arada G.Saray da maçtan sonra "Barajlar doldu" paylaşımı yaptı.
'MAÇTA AZ YORULDUK'
Victor Osimhen, maç sonrası açıklamasında çarpıcı ifadeler kullandı. Nijeryalı golcü şunları söyledi: "Doktor Yener'e ve sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Yüzde yüz dönmem imkânsız ama beni psikolojik olarak çok iyi hazırladılar. Biliyorsunuz, her takıma karşı gol atabilirim. Bu işi iyi yapıyorum. G.Saray'ı her şeyiyle seviyorum. Fırsat olduğu sürece bu armayı hep koruyacağım. Rakibe tüm saygımla söylüyorum; antrenmanlardakinden daha az yorulduk bu maçta.''
ATOM KARINCA HİÇ DURMADI!
Galatasaray
'da 4. yılını geçiren Lucas Torreira, bu sezon ligdeki 3. golünü F.Bahçe ağlarına gönderdi. Uruguaylı futbolcu bu sezon toplamda 44 maça çıkarken 4 gol-4 asist ile takımını sırtlayan isimlerden oldu. 30 yaşındaki futbolcu, ligde maç başına %91'lik pas ortalaması, 1.1'lik top kazanma ile de etkisini gösterdi.
DEV JEST
Osimhen, penaltı atışını Barış Alper'e bırakarak büyük bir jest yaptı. Milli oyuncu da maç sonu teşekkür etti.