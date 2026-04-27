Amedspor’da Sertaç Küçükbayrak dönemi!

1. Lig ekiplerinden Amedspor'da yeni teknik direktör belli oldu.
Mesut Bakkal ile son hafta öncesi yollarını ayıran Amedspor, teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak'ı getirdiğini açıkladı.
Amedspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevinde Sertaç Küçükbayrak ve teknik ekibi ile yola devam etme kararı almıştır. Teknik Direktörümüz Sertaç Küçükbayrak ve ekibine başarılar dileriz.
Şampiyonluk hedefimize ilerlediğimiz bu kritik süreçte; futbolcularımız, teknik heyetimiz ve büyük taraftarımızın desteğiyle mücadelemizi aynı kararlılık ve inançla sürdüreceğiz."