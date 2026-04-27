Giriş Tarihi: 27.04.2026 15:40

Arda Güler sonrası Hakan Çalhanoğlu'ndan da kötü haber!

İtalyan basını, A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlık durumuna ilişkin olumsuz bir gelişmeyi paylaştı.

Serie A'da şampiyonluğa koşan Inter'de Hakan Çalhanoğlu şoku yaşanıyor.

DÜNYA KUPASI'NA YETİŞECEK Mİ?

Ligin son haftalarına girilirken, sakatlık yaşayan milli yıldızın son durumu netleşti. Sportitalia'da yer alan habere göre milli futbolcu yeni bir kas sakatlığı yaşadı ve sezonu kapattı.

Buna karşın Hakan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na kadar iyileşmesinin beklendiği aktarıldı.

Bu sezon İtalyan deviyle 30 maça çıkan deneyimli orta saha 12 gol atıp 7 asist kaydetti.

A Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya'ya karşı oynayacak. Milli takım sonrasında sırasıyla 20 Haziran'da Paraguay'la 26 Haziran'da ABD ile karşılaşıp grup etabını tamamlayacak.

ARDA GÜLER DE SEZONU KAPATMIŞTI

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler de geçtiğimiz hafta yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmış ancak Arda'nın Dünya Kupası'na yetişeceği açıklanmıştı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
