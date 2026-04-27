Bursaspor tacını taktı

Bursaspor
, muhteşem bir törenle şampiyonluk kupasına kavuştu. Nesine 2. Lig'de zorlu sezonun ardından ipi göğüsleyerek bir üst lige çıkmayı başaran yeşil-beyazlı kulüp tacını taktı. Türkiye'deki profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan tek takım ünvanına alan Timsahlar, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda binlerce taraftarının önünde düzenlenen törende büyük coşku yaşadı.
Futbolcuların tek tek anons edildiği ve adeta bayram yerine çevrilen statta, Bursaspor'a madalyalarını ve şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu takdim etti.
Sahanın ortasına kurulan sahneye çıkan futbolcular ve yöneticiler, binlerce taraftarın önünde şampiyonluk kupasını kaldırdı. Törende, Gökhan Kırdar da verdiği konserle stada gelenleri coşturdu.