CANLI | Süper Lig’de Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabakada Batuhan Kolak düdük çalacak. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Mehmet Salih Mazlum üstlenecek.
VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da ise Samet Çavuş görev alacak.
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Beşiktaş: Vasquez, Gökhan Sazdağı, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, El Bilal Toure, Oh.
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Bartuğ Elmaz, Kranevitter, Larsson, Barış Kalaycı, Tiago Çukur, Serginho.