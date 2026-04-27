Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig’de Konyaspor - Trabzonspor maçı!
Giriş Tarihi: 27.04.2026 17:17 Son Güncelleme: 27.04.2026 17:18

Süper Lig’in 31. haftasında Konyaspor, Trabzonspor’u konuk edecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

Konyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

VAR'da Adnan Deniz Kayatepe, AVAR'da ise Murat Altan görev alacak.

Konyaspor - Trabzonspor karşılaması saat 20.00'de başlayacak.

Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Gonçalves, Deniz Türüç, Olaigbe, Kramer.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
