CANLI | Süper Lig’de Konyaspor - Trabzonspor maçı!

Konyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek.
VAR'da Adnan Deniz Kayatepe, AVAR'da ise Murat Altan görev alacak.
Konyaspor - Trabzonspor karşılaması saat 20.00'de başlayacak.
Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Gonçalves, Deniz Türüç, Olaigbe, Kramer.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.