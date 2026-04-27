Cengiz’in yerine Yusuf’a sarıldı!

Giriş Tarihi: 27.04.2026

Beşiktaş, Başakşehir’in oyuncusunu listesine dahil etti. F.Bahçe’den kiralanan Cengiz Ünder’in opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki sağ kanat için turuncu-lacivertlilerin kapısını çalacak

Ogün ŞAHİNOĞLU
  • ABONE OL
Beşiktaş, yaz transfer döneminde kanat rotasyonunda değişime gidecek. Hali hazırda kadroda olan Jota Silva ve Cengiz Ünder ile kiralama sözleşmesindeki opsiyon kullanılmayarak yollar ayrılacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, yerli rotasyonunun güçlendirilmesini isterken Fenerbahçe'ye geri dönecek olan Cengiz'in yerine listeye alınan isim Başakşehir'den Yusuf Sarı oldu. İki sezon önce de gündeme gelen ancak dönemin yönetimi tarafından tercih edilmeyen Yusuf, bu kez teknik ekibin de olumlu baktığı bir isim. Deneyimli kanat için önümüzdeki günlerde Başakşehir ile masaya oturulacak. Yusuf'un da Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Piyasa değeri 3.5 milyon Euro civarında olan tecrübeli futbolcunun, kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

ERSİN'E 2 ALTERNATİF
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ersin Destanoğlu geleceği ile ilgili kararda özgür bırakıldı. Takımda kalmak isterse sözleşme uzatılacak. Ayrılırsa yabancı kaleci dışında bir de Ersin yerine yerli takviye yapılacak. Gündemde ise Manchester United forması giyen Altay Bayındır bulunuyor. Altay dışında listeye dahil edilen isimler Başakşehir'den Muhammed Şengezer ve Konyaspor forması giyen Deniz Ertaş oldu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA