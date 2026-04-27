Defansta dert büyük

Bordo-mavililerin kaptanı Stefan Savic
sakatlığı nedeniyle Konya'ya götürülmedi. Kulüpten yapılan açıklamada Karadağlı yıldızın sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi.
Batagov ve Okay'ın da sakat olması teknik direktör Fatih Tekke
'yi sıkıntıya soktu. Son haftaların joker ismi Ozan Tufan
veya sol bek Lovik'in stopere çekilme ihtimali bulunuyor.
TRABZON KAZANIRSA İKİNCİ OLACAK
Son iki hafta 4 puan kaybeden Trabzonspor
, bugün ligde 6 maçtır yenilmeyen, Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselen Konyaspor'a konuk olacak. Bordo-mavili ekip, F.Bahçe, G.Saray'a yenildiği için bugün kazanırsa ligde ikinci sıraya yükselecek.