Giriş Tarihi: 27.04.2026

Defansta dert büyük

Trabzonspor’da eksikler kervanına Batagov ve Okay’ın ardından Savic de katıldı. Tekke’yi bugünkü Konya maçı öncesi sıkıntı bastı

YUNUS EMRE SEL
Defansta dert büyük
Bordo-mavililerin kaptanı Stefan Savic sakatlığı nedeniyle Konya'ya götürülmedi. Kulüpten yapılan açıklamada Karadağlı yıldızın sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi. Batagov ve Okay'ın da sakat olması teknik direktör Fatih Tekke'yi sıkıntıya soktu. Son haftaların joker ismi Ozan Tufan veya sol bek Lovik'in stopere çekilme ihtimali bulunuyor.

TRABZON KAZANIRSA İKİNCİ OLACAK
Son iki hafta 4 puan kaybeden Trabzonspor, bugün ligde 6 maçtır yenilmeyen, Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselen Konyaspor'a konuk olacak. Bordo-mavili ekip, F.Bahçe, G.Saray'a yenildiği için bugün kazanırsa ligde ikinci sıraya yükselecek.

Defansta dert büyük
