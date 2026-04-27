Ederson’u kovun!

Rize maçında 90+8'deki hatalı çıkışıyla karşılaşmanın 2-2 bitmesinde büyük rol oynayan Ederson, dün de hakem Yasin Kol'la girdiği diyalog sonunda ikinci sarıdan kırmızı görerek 62'de 10 kişi bıraktı.
Yunus, Oosterwolde'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sürerken Kol'un yerine geç uyarılarına rağmen olduğu yerde duran Brezilyalı kaleci, önce sarı ardından da kırmızı kartı gördü. Ederson, bu kararın ardından hakemin yanına giderek kulağına bir şeyler söyledi. Hızını alamayan tecrübeli kaleci, 4. hakeme de itirazlarını sürdürdü, soyunma odasına giderken VAR monitörüne dirsek vurdu.
Bu hareket sonrası, Ederson
'a sosyal medyadan büyük tepki vardı. "Evine yollasınlar diye yapıyor tüm bunları", "Amacı ülkeden kaçmak", "Sabahı beklemeyin hemen kovun", "Bile bile kırmızı kart gördü"
yorumları yapıldı.
ASLAN 4 KANARYA 10 KEZ KIZARDI
Aslan'ın RAMS Park'a geçtiği 2011'den bu yana G.Saray-F.Bahçe derbilerinde14 kırmızı kart çıktı. Dün Ederson kızardı. Zorlu rekabette son 15 senede Cimbom 4 kez, Kanarya da 10 defa kırmızı kartla cezalandırıldı.