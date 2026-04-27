Joao Pereira: Bu seviyede böyle bir hata kabul edilemez!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Samsunspor'a 3-2 mağlup olan Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, Samsunspor karşısında basit hatalardan 3 gol yiyerek mağlup olduklarını söyledi.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maça iyi başladıklarını söyledi.

İlk dakikalarda 2-3 kez topu üçüncü bölgeye taşıdıklarını anlatan Pereira, karar anlarında ise çok iyi olmadıklarını ve kazandıkları korner atışlarından da bir şey çıkaramadıklarını belirtti.

Pereira, denk giden oyunda her iki takımın da oynamaya çalıştığını belirterek, "Samsunspor'un golüne kadar önemli bir pozisyonu yoktu. Gol pozisyonunda da stoper kendi ceza sahasından bizim ceza sahamıza kadar top sürerek geldi ve pas verdi, asist yaptı. Bu imkansız. Böyle bir gol yemek kabul edilemez. Bu seviyede böyle bir hata kabul edilemez. Çocuklarım da futbol oynuyor. Onların maçlarında bile kabul edilemeyecek bir durum. Rakip ceza sahasından diğer ceza sahasına kadar top sürmesi kabul edilemez. Daha fazla baskı yapılması gerekiyor ve rakibin en fazla faul ile durdurulması gerekiyordu." diye konuştu.

Golden sonra öz güvenlerinin düştüğünü dile getiren Pereira, bir top kaybından sonra rakibin gelen ikinci golü ile de iki farklı geriye düştüklerini dile getirdi.

Pereira, Samsunspor'un kendi hatalarından dolayı kolay goller bulduğunu anlatarak, "Basit hatalar yaptık ve cezası ağır oldu. Devrede bazı değişiklikler yaptık, daha fazla risk aldık ve adam adama döndük. Sonrasında 2-1'i yakalayacak pozisyonlar bulduk. Mesela Steve Mounie'nin kafa pozisyonu var. Kaleye giden top kendi oyuncumuza çarptı." dedi.