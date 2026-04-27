Kutlama beni rahatsız etti

Galatasaray
Teknik Direktörü Okan Buruk
maçın ardından şunları söyledi: "Beraberliği hiçbir zaman düşünmüyoruz. Kazanmak için oynamak bizim yapımızda olan bir şey. Şampiyonlar Ligi'nde, iç saha maçlarında tek karşılaşmaya odaklandığımızda bizim için çok farklı bir şey oluyor.
Hep önde oynadık, 1-0 sonrası ikinci yarıya başlarken de önde oynamak istedik. Bu hatayı Kadıköy'de yapmıştık, ilk yarı. Sizin de eksik olmanız, koruma duygusu yaratıyor ama maçı başından sonuna kadar çok istedik. Allah da karşılığını verdi."
FUTBOLCULAR BENİM KARDEŞİM
Daha bir şey bitmedi, şampiyon olmadık ancak öyleymiş gibi kutlama oldu, o beni rahatsız etti. Önümüzde üç maç var. İnşallah en kısa zamanda şampiyonluğa ulaşırız. Yıldızlarla dolu bir kadromuz var ancak ben de futbolcuydum. Onlar benim kardeşlerim. Üç kulvarda oynadığımız için hepsi de forma şansı buldu. Bu açıdan şanslıydık."
EN ÇOK OKAN BURUK DEVİRDİ!
Süper Lig'de Okan Buruk bir kez daha F.Bahçe'nin kâbusu oldu. Buruk, 2017-18 sezonundan itibaren F.Bahçe'yi en fazla mağlup eden teknik adam durumunda. Buruk 7 galibiyet görürken, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.
RAMS PARK'TA TARİHİ GECE!
Derbi tamamen dolu tribünler önünde oynandı. Galatasaraylı taraftarlar için ayrılan her koltuğa birer bayrak bıraktı. Stadı tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesi bayrakları sallayarak güzel bir görüntü oluşturdu.
TRİBÜNLERDEN KEREM'E TEPKİ
G.Saraylı taraftarlar, müsabaka öncesinde daha önce takımlarında formaya giyen Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu
'na tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, ısınma sırasında Aktürkoğlu aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
6 BİN POLİS GÖREV YAPTI
İstanbul Emniyet Müdür-lüğü, kritik Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yoğun güvenlik önlemleri aldı. Müsabaka için RAMS Park ve çevresinde görev yapan 5 bin 800 polis herhangi bir asayiş sorunu yaşanmamasını sağladı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, mücadele öncesinde stada gelerek önlemleri yerinde izledi.
G.SARAYLI TARAFTARLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
F.Bahçe galibiyeti ile birlikte Galatasaraylı taraftarların da kutlamaları başladı. Daha ligin bitimine üç hafta olmasına ve şampiyonluk da matematiksel olarak garantilenmemesine rağmen Türkiye'nin dört bir köşesinde sokaklara dökülen sarı-kırmızılı futbolseverler, ellerine Galatasaray bayraklarıyla sevinç gösterilerinde bulundu.