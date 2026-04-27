Nefes nefese!

Trendyol 1. Lig'de 37. hafta kıran kırana geçti. Geçen hafta Erzurum'un Süper Lig'i garantilediği tabloda, ikinci sırada bitiren takım direkt üst lige çıkacak. Esenler Erok ile Amed büyük yarış veriyor.
İkinci basamaktaki Esenler, Sarıyer'e Poko'nun golüyle 1-0 boyun eğdi. Takipçisi Amed ise 10 kişilik Bodrum ile 1-1 berabere kaldı. Diyarbakır ekibi, 64'te Mosquera ile öne geçse de 90+4'te İsmail'in golüyle şok yaşadı. Süper Lig'e doğrudan yükselecek ikinci takım gelecek hafta belli olacak.
73 puanlı Esenler Erok
, Pendik'i ağırlayacak. Aynı puandaki Amed, Iğdır'a gidecek.
BANDIRMA'NIN HÂLÂ UMUDU VAR
Şampiyon Erzurumspor
, sahasında Bandırmaspor
ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takım Bandırma 83'te Atınç ile öne geçti. Dadaşlar, 90+4'te Eren ile eşitliği sağladı. 8'inci sırada bulunan Marmara ekibi, play-off umutlarını son haftaya taşıdı.