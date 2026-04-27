Samsunspor’da Thorsten Fink’ten Galatasaray maçı sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 31. Haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup eden Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, Alanyaspor karşısında alınan galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Fink, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maç nedeniyle bugün farklı bir kadroyla sahaya çıktıklarını söyledi. Bir önceki maça göre kadroda 9 değişiklik yaptıklarını anlatan Fink, "Özellikle kupadaki 120 dakikalık bir maçın ardından lig maçı oynamak kolay değil. Sonuç olarak da sıcak havaya rağmen iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim." dedi.

Fink, rakibin ligde kalmayı garantilemesi adına puan veya puanlara ihtiyacı olduğunu belirterek, "Hem toplu hem topsuz zamanlarda çok iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. Uzun bir aradan sonra buradan almış olduğumuz ilk galibiyet. O sebepten dolayı da çok mutluyuz." diye konuştu.