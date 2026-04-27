Sergen Yalçın: Bu oyun bizi tatmin etmedi!

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
Maçla ilgili Sergen Yalçın, "Bazen oyuncuların kötü oynama hakkı var. Ancak Beşiktaş camiası bunu kabul etmiyor! Büyük camiada bunu kabul ettiremezsiniz. Camiada soru işaretleri oluyor doğal olarak... Bu sene bilmiyorum ama oynanan oyunlar... Bu oyun bizi tatmin etmedi. Kazanmamız gereken bir maçtı. Daha tempolu ve agresif oynamamız gerekirdi ama bunu beceremedik. Oyunun tamamında sıkıntılar oldu" dedi.
Bu sonuca takılı kalınmaması gerektiğini belirten Sergen Yalçın, "Oluyor böyle maçlar, takılıp kalmamak lazım. Yaşanan problemleri çözmek, neleri yanlış, neleri doğru yapıyoruz... Onların araştırmasını yapıyoruz birçok şeyi düzelmeye çalışıyoruz. İnişli çıkışlı performans sergiliyor takım... İnşallah bundan sonrası iyi olur" sözlerini dile getirdi.
Ligin son bölümünde bu tür performansların normal olduğunu kaydeden Yalçın, şunları söyledi:
"Bitime 3 maç kaldı. 4'üncülük pozisyonunu korumaya çalışıyoruz. Oyun tatmin etmedi. Maçın zor olacağıyla ilgili çok uyardım oyuncuları. Ne olursa olsun iç sahada oynuyoruz, kazanmak zorundayız ama bazen işler istediğimiz gibi olmayabiliyor. Rakip iyi mücadele etti, iyi savunma yaptı. Üzgünüz tabii ama sonuçta şampiyonluğu da kaybetmedik. Bu tür sonuçlar ligin sonunda olabiliyor. 4 takımın üçü kazanamadı bu hafta. Bu tür skorlar çıkabiliyor. Hedefsiz kalınca işler biraz daha zorlaşıyor. Kupadan sonra lige konsantre olmak kolay olmuyor. Çok uyardım ama oyunculara fazla geçmemiş demek ki. Kupa bizim için çok değerli. Bizim için son çıkış Türkiye Kupası yarı finali. Final biletini yakalarsak bir hedef doğrultusunda ligin sonunu görmüş oluruz."
Yalçın, ayrıca gelecek sezonun kadro planlamasıyla ilgili herhangi bir toplantı yapmadıklarını ve kupa maçından sonra konuşacaklarını söyledi.