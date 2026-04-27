Sergen Yalçın: Ciddi değişiklikler planlıyoruz!

Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma ile ilgili Sergen Yalçın, "İç saha maçı oynayacağız. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Ligin son bölümü geldi artık. Sona doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Öncelikli hedefimiz Türkiye Kupası, ona çok değer veriyoruz. Bugün de önemli bir maç oynayacağız. Kazanmak istiyoruz, her maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Beşiktaş'ın başında 100. Süper Lig maçına çıkacak olmasının hatırlatılması sonrası Sergen Yalçın, "Gayet başarılı bence. Bu iklimde 100 maç çok iyi bence Türk futbolunda. Çok önemli. İşler kötü gittiğinde ağır eleştiriler oluyor. Bence daha pozitif olunmalı. Taraftarımızın daha pozitif bakması lazım. 'Yeni bir yapılanma dönemi' dedik, 'zaman lazım' dedik. İlk bölümde işlerin yüzde 30'unu hallettik. Daha uzun bir zaman var. Kadro ile ilgili ciddi değişiklikler planlıyoruz sezon sonunda. Herkesi pozitif olmaya davet ediyorum. Sürekli negatif olarak bir yere varamayız" sözlerini dile getirdi.

