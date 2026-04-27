Son dakika haberi: Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük’e takıldı! Kazanan çıkmadı

MARCELO VE JOSEF'E HATIRA FORMALARI

Farklı bir etkinlik için Türkiye'ye gelen Beşiktaş'ın Brezilyalı eski futbolcuları Marcelo Guedes ve Josef de Souza, uzun bir aradan sonra Tüpraş Stadı'na geldi. Siyah-beyazlı formayla lig şampiyonlukları yaşayan ikili, taraftarlardan büyük alkış aldı.

İkinci başkan Hakan Daltaban ve asbaşkan Murat Kılıç, Marcelo ve Souza'ya hatıra formaları takdim etti.

İki eski oyuncu, daha sonra tribünden Fatih Karagümrük mücadelesini takip etti.

ORKUN KÖKÇÜ ÖDÜLÜNÜ ALDI

Trendyol Süper Lig'de mart ayının en güzel golü, futbolseverlerin oylarıyla Orkun Kökçü'nün Gençlerbirliği'ne attığı gol seçildi.

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü'nün Trendyol Süper lig 26. haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda attığı frikik golü, Türkiye Futbol Federasyonunun resmi Süper Lig hesabı tarafından ayın golü oldu.

Orkun, ödülünü Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul Temsilcisi Gür Onar'ın elinden aldı.

