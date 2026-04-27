Son dakika haberi: Trabzonspor fırsat tepti! Konyaspor evinde kazandı

Konyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynandı.
Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Osman Gökhan Bilir üstlendi. VAR'da Adnan Deniz Kayatepe, AVAR'da ise Murat Altan görev aldı.
Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 32 ve 40. dakikalarda Berkan Kutlu kaydetti. Trabzonspor'da fileleri 79. dakikada Felipe Augusto havalandırdı.
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 40'a yükseltti.
Trabzonspor ise 65 puanda kaldı. Trabzonspor, 67 puandaki Fenerbahçe'nin Galatasaray'a mağlup olduğu haftada ikincilik şansını kullanamadı.
Konyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında Rizespor deplasmanında sahaya çıkacak. Trabzonspor ise Göztepe'yi konuk edecek.
Konyaspor - Trabzonspor: 2-1
Goller: 32' Berkan Kutlu, 40' Berkan Kutlu, 79' Felipe Augusto
İLK 11'LER
Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Deniz Türüç, Olaigbe, Muleka.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Nwakaeme, Onuachu.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Muçi'nin sağ kanattan ortasında topa yükselen Onuachu'nun kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.
11. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Berkan Kutlu'nun yerden ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Jevtovic'in şutunu kaleci Onana çıkardı. Dönen topa gelişine vuran Muleka'nın şutunu da yine kaleci Onana çıkarmayı başardı.
21. dakikada topla buluşan Bardhi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun şutunu kaleci Onana çıkardı.
32. dakikada Konyaspor öne geçti. Kullanılan kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Olaigbe'nin set şutunu kaleci Onana çıkardı. Ceza sahası içerisinde dönen topa kafayla vuran Berkan Kutlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
39. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Bardhi'nin pasında Berkan Kutlu'nun sert şutu ağlara gitti: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti.
49. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında sol kanattan hareketlenen Bardhi'nin ceza sahası içerisinden şutu kaleci Onana'da kaldı.
53. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Nwakaeme'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Muçi'nin sert şutu az farkla yandan dışarıya çıktı.
61. dakikada topla hareketlenen Bouchouari'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Deniz Ertaş çıkardı.
79. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahasında topla buluşan Pina'nın ortasında topa yükselen Augusto'nun kafa vuruşu ağlara gitti: 2-1
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle bitti.