Suçlu varsa benim!

Süper Lig
'deki ilk derbisini kaybeden, bu sezon ligin son sırasındaki Karagümrük'e ve zirvedeki Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe
teknik direktörü Tedesco 3-0 biten maç sonrası şunları söyledi: Gol atamamamız çılgınca geliyor; girdiğimiz pozisyonları düşünce yazık oldu ama bunlar futbolun bir parçası.
Ben ilk 11'e koyduğum oyunculara güveniyorum. Penaltı kırılma anı oldu. Sonrasında işler bizim için zora girdi. Taç atışından golü yedik; Osimhen harika bir gol attı.
Rakibimizin de kalitesini kabul etmemiz gerekiyor. Kötü bir sonuç aldık ama maç bizim için bir yere kadar iyi gidiyordu. Eğer bir suçlu varsa, maçta benimsenen oyunla ilgili suçlu kişi benim. Oyuncuların bir suçu yok.
Kerem kaç defa savunma arkasına koşu attı. Sanchez ile mücadeleye girdi, ayağa kalktı.
SAMANDIRA KAPALI OLMALI
Sidiki, benim suçum. Ben oynamasını istedim. Evet, kaçırdığı bir gol var ama nasıl koşu yaptığını görüyorum. Penaltıyı da o kazandırdı.
Onun nasıl geliştiğini görüyorum. Böyle bir sonuç aldığınız zaman kafalarda soru işareti olabiliyor. Bunu da normal karşılıyorum. Takım devre arası transfer dönemi sonrası iyi maçlar çıkardı. Buraya kadar geldik. 3-0'lık yenilgiden sonra herkesin kafası aşağı eğildi. Soyunma odasına negatifliğin gelmesini istemem.
Bir sonraki maçta yine iyi bir takımla oynayacağız. Eksik oyuncularımız olacak; Ederson, Guendouzi, Archie ve Mert Müldür olmayacak.
Şampiyonluk şansımızı bilmiyorum ama yapmam gereken işime odaklanmam. Transfer için doğru zaman değil. Sezon bittikten sonra analiz yapacağız, konuşacağız. Bazen küçük şeyleri değiştirmeniz gerekir. Beni ne mutlu eder? Samandıra'nın kapalı olması beni mutlu eder.
Rakiplerimiz ne yapmamız gerektiğini biliyordu. Kimseyi şaşırtamıyoruz. Sahalarımız herkese açık. Kimseyi suçlamak istemem ama herhangi bir apartman kiralayıp antrenmanı izleyebilirsiniz.