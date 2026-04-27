Tartışılan pozisyonlar

DK. 11
Cherif'in topla birlikte Galatasaray
ceza sahasına girdiği pozisyonda Sanchez'in yaptığı müdahale sonrası hakem Yasin Kol
penaltı noktasını gösterdi. Kol, VAR'la yaptığı görüşme sonrası kararını onadı. Atışı kullanan Talisca topu dışarıya gönderdi.
DK. 22
Sane, Fenerbahçe
ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular, Nene'nin arkadan müdahale yaptığı gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu. Hakem VAR'la yaptığı görüşme sonrası oyunu devam ettirdi.
DK. 39
Osimhen, ceza sahasının sağ tarafında çizgiye yakın bölgede Oosterwolde ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Sarıkırmızılılar ikinci kez penaltı bekledi. Ama yine beklentileri karşılık bulmadı.
DK. 55
Sane'nin derinlemesine pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Torreira, vuruşu yaptı, top ağlara gitti. Ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
DK. 61
Yunus Akgün, ceza sahası içinde Oosterwolde'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Kol, direkt penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe'nin itirazı sonuç vermedi. Ederson ısrarla kalesine gitmedi için ikinci sarıdan oyundan atılırken topu başına geçen Barış, G.Saray'ın ikinci golünü attı.