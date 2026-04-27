Trabzonspor’da Fatih Tekke’den Savic açıklaması!

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Savic'in durumu ile ilgili Fatih Tekke, "Türkiye Kupası'nda ciddi bir hasar aldık. Savic'in olmayışı sebebiyle zorunluluktan değişiklikler yaptık. Belki de ilk kez oynayacak o bölgede Lovik. Savic belki kupa maçına kadar bizimle olmayacak" dedi.

Hedeflerine dikkat çeken Fatih Tekke, "Hedeflerimizden bir tanesine daha çok net bir şekilde yaklaşmış durumdayız. Bugün kazanırsak belki de bu gerçekleşecek. Bugün sakatlık olmamasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Konyaspor maçı ile ilgili Fatih Tekke, "Konyaspor'un durumu, motivasyonundan ziyade bizim ne yapacağımız önemli. Kazanmak istiyoruz. Öncelikli beklentim inşallah sakatlık ve kart olmaz" ifadelerini kullandı.

Kazanmaları halinde ligde ikinci sıraya yükseleceklerinin hatırlatılması sonrası Fatih Tekke şu açıklamayı yaptı:

"Bu çocuklar daha fazlasını hak etti, çok çalışıyorlar. Karşılaştığımız durumlar vardı. Diğer takımlar bunları daha az yaşadı. Başakşehir maçı, zamana oynadığımız bir pozisyon var. Mustafa'nın iki elle itildiği bir pozisyon var. Yüzde 100 faul. 'Bir şey olmaz' dendi ve gol yedik, 2 puanımız gitti. Şimdi 2 puan daha üst tarafa yaklaşmış olsaydık biz, biraz daha farklı şeyler düşünebilirdik. Biz, oynamaya çalışan, çok fazla bağırmayan, oyun içinde kalmaya çalışan bir ekibiz. Bugün de beklentim bu."

