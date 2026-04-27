Trabzonspor’da savunma hattı alarm verdi!

Trabzonspor'un takım kaptanı Stefan Savic sakatlığı nedeniyle Konya'ya götürülmedi.

Kulüpten yapılan açıklamada Karadağlı yıldızın sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi. Batagov ve Okay'ın da sakat olması teknik direktör Fatih Tekke'yi sıkıntıya soktu. Son haftaların joker ismi Ozan Tufan veya sol bek Lovik'in stopere çekilme ihtimali bulunuyor.