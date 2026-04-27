Trabzonspor’da savunma hattı alarm verdi!

Giriş Tarihi: 27.04.2026 09:45

Süper Lig'deki son 4 maçına çıkacak olan Trabzonspor'da savunma hattında yaşanan sakatlıklar can sıkıyor.

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'un takım kaptanı Stefan Savic sakatlığı nedeniyle Konya'ya götürülmedi.

Kulüpten yapılan açıklamada Karadağlı yıldızın sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi. Batagov ve Okay'ın da sakat olması teknik direktör Fatih Tekke'yi sıkıntıya soktu. Son haftaların joker ismi Ozan Tufan veya sol bek Lovik'in stopere çekilme ihtimali bulunuyor.

TRABZON KAZANIRSA İKİNCİ OLACAK

Son iki hafta 4 puan kaybeden Trabzonspor, bugün ligde 6 maçtır yenilmeyen, Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselen Konyaspor'a konuk olacak. Bordo-mavili ekip, F.Bahçe, G.Saray'a yenildiği için bugün kazanırsa ligde ikinci sıraya yükselecek.

#SÜPER LİG #STEFAN SAVİC #TRABZON #KONYASPOR #TRABZONSPOR

