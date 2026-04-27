’Transferim uzun sürdü’

Uğurcan Çakır
galibiyetin ardından transfer süreciyle ilgili açıklamalar yaptı. 30 yaşındaki eldiven, ''Aslında transferim biraz uzun sürdü. Burada olduğum için mutluyum. Geçmişe hiç bakmıyorum. Burada yaşadıklarımdan gurur duyuyorum. Geçmişi konuşmanın anlamı yok'' ifadelerini kullandı.
SAMSUN MAÇINDA CEZALI
Galatasaray
'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Oosterwolde ile yaşadığı tartışmanın ardından kart gören milli kaleci, Samsun maçında forma giyemeyecek.
ASLAN'IN 'CANI' CİĞERİ
Galatasaray'ın eldiveni Uğurcan, Fenerbahçe
karşısında rakibin 1 şutunu kurtardı. 1 de top engelledi. Bu sezon 2.7 kurtarış karnesiyle oynayan milli file bekçisi, ceza sahası dışından ise kalesinde gol yemedi.